Hinchas del Wigan alucinan al recordar a Hugo Rodallega: “No hemos vuelto a tener nada parecido”

Hugo Rodallega festeja uno de sus más de 20 goles convertidos con la camiseta del Wigan. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / Richard Sellers/Allstar

Hablar de Hugo Rodallega en el entorno del Wigan es sinónimo de grandeza y de gratos recuerdos. El delantero colombiano militó en el club inglés durante gran parte de su época dorada, disputando varias temporadas de la Premier League y dejando una huella profunda al interior de sus hinchas.

Rodallega llegó al club a comienzos de 2009 y permaneció tres temporadas y media hasta el 2012, marchándose como el goleador histórico del equipo en la Premier con 24 anotaciones.

El influencer colombiano ‘@futbula’, quien se ha hecho viral en Tiktok por hacer preguntas de jugadores colombianos y latinos a los aficionados ingleses, estuvo visitando el estadio del Wigan, donde les preguntó por Hugo Rodallega.

¿Qué dijeron los hinchas del Wigan?

Al ser interrogados por el vallecaucano, todos lo recordaron con un profundo cariño y respeto: “Un jugador diferente, no hemos tenido nada parecido desde que se fue. Estaba frente al arquero y sabías que sería gol”, comentó uno de los aficionados.

Otro mencionó con nostalgia: “Desearía que esté jugando hoy, desearía que esté en el equipo de hoy. Un gran atleta, un gran jugador, nos dio todo lo que pudo, rápido y habilidoso”.

Otro hincha recordó: “Puede ser nuestro máximo goleador o uno de nuestros máximos goleadores en la Premier League. Siempre tenía un bailecito, un buen momento”.

Otro espectador, comentó: “Favorito de los hinchas, los hinchas lo amaban. Creo que sigue jugando ahora, en Colombia... Lo sigo en mi Facebook y en mi Twitter”.

“Un gran jugador para nosotros, le deseo lo mejor. Espero que le esté yendo bien, cruzo los dedos y le deseo lo mejor. Siempre será bienvenido en Wigan”, puntualizó otro aficionado.

Los hinchas, incluso, aseguraron que Hugo Rodallega está en el Top 3 de los mejores jugadores en la historia del equipo. Wigan, que llegó a ganar la FA Cup en la temporada 2012-2013. Actualmente milita en la tercera división del campeonato inglés.