Ejército desplegó tropas en Segovia, Antioquía, tras ataque con dron que dejó tres civiles muertos

El brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, condenó el ataque ocurrido en zona rural de Segovia, Antioquia, donde un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó una vivienda, causando la muerte de tres personas y dejando a otra más herida.

El oficial calificó el hecho como un “acto criminal perpetrado por grupos armados organizados” y aseguró que la institución mantiene un “compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho y la protección de la ciudadanía”.

En respuesta inmediata, informó que tropas del Batallón de Selva N.º 55 intensificaron el despliegue operacional en el área, con la inserción de más de 100 soldados para desarrollar operaciones ofensivas contra las estructuras ilegales que se disputan el control delictivo en el nordeste antioqueño.

El Ejército indicó que las acciones se desarrollan de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de ubicar a los responsables, afectar sus finanzas criminales y evitar nuevos ataques contra la población civil.

Las autoridades no descartan que detrás de esta acción estén estructuras de las disidencias de las Farc que delinquen en la zona.

El general Perdomo reiteró que la prioridad es proteger a la población y garantizar condiciones de seguridad en esta región del nordeste antioqueño, e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita dar con los responsables.