Dron con explosivos cayó en una casa y dejó tres muertos y un herido en Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

Un ataque con un dron cargado con explosivos dejó tres personas muertas y una más herida en medio de combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

El hecho violento se registró en la vereda La Jagua, donde el artefacto explosivo cayó directamente sobre una vivienda, luego de intensos enfrentamientos durante la mañana de este jueves 26 de febrero.

Las víctimas, todas de una misma familia, serían personas adultas, aunque las autoridades avanzan en el proceso de plena identificación. El lesionado fue trasladado desde el área rural hasta el casco urbano de Segovia, donde recibe atención médica en el hospital local, debido a que su estado de salud es reservado.

Violencia en el nordeste de Antioquia

Según el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, la grave situación de orden público en las veredas del norte del municipio ha sido reiterativa.

“Ha sido sistemático desde nuestra llegada al gobierno de Segovia, en el primer trimestre del 2024 tuvimos una emergencia humanitaria por desplazamiento y, pues, se convierte en cíclico por el control de este territorio”, advirtio el mandatario local.

El alcalde manifestó su preocupación porque, pese a que la comunidad ha alertado sobre los combates y acciones de los grupos armados ilegales, en recientes consejos de seguridad no habría recibido reportes oficiales por parte del Ejército sobre la magnitud del conflicto.

Las autoridades adelantan verificaciones en la zona para esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de seguridad, mientras la comunidad permanece en alerta ante la continuidad de los enfrentamientos.