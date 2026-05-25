FF.MM. confirman muerte de menor de edad tras operación contra disidencias Farc

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó que durante las operaciones que se adelantan contra disidencias Farc en Antioquia murió un menor de edad identificado con el alias de ‘El Burro’, quien hacía parte de esa estructura criminal tras haber sido reclutado ilegalmente.

Según el oficial, la muerte del menor se produjo en medio de las operaciones desplegadas contra alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’ en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.

“Por información de inteligencia el día de ayer también se obtuvo que se dio muerte en combate a otro sujeto alias ‘El Burro’, también integrante de esta estructura, es un menor de edad, reclutado ilegalmente, delito de lesa humanidad y muere también en combate”, aseguró el general Hugo López.

Las operaciones militares se desarrollan en una zona considerada de alta complejidad por las autoridades debido a la presencia de estructuras armadas ilegales y las condiciones geográficas del terreno.

Durante los operativos también fue atacado un vehículo en el que se movilizaban alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’. Información de inteligencia señala que ambos cabecillas habrían resultado heridos, aunque lograron escapar con apoyo de integrantes de la estructura criminal y población instrumentalizada que impidió el avance de las tropas hacia el lugar.

“Se ataca un vehículo donde venía moviéndose este bandido Chalá y alias Macho Viejo. En ese resultado se logra la neutralización de un sujeto integrante de esta estructura y por información de inteligencia tenemos que alias Chalá y alias Macho Viejo quedan heridos”, indicó el comandante de las Fuerzas Militares.

Las autoridades continúan desplegando operaciones en el norte de Antioquia para intentar ubicar a los dos cabecillas de la estructura armada ilegal.