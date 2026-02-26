Las disidencias del frente 4 serían las responsables del ataque con drones en Segovia

Segovia - Antioquia

Bastante consternación ha generado el ataque con e xplosivos lanzados desde un dron en la vereda Jagua del municipio de Segovia en el nordeste de Antioquia que dejó tres personas muertas, dos mujeres y un hombre. Madre e hijos identificados como María Celina Silva Silva, madre; Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva, hijos.

“Condenable desde todo punto de vista, que debe ser rechazado de manera contundente y tajante y que debe inmediatamente informarse a los organismos internacionales de derechos humanos porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto, que sencillamente con un dron sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, dos hijos y un hijo está herido y está con heridas de consideración”, explicó el secretario de seguridad de Antioquia, el general retirado Luis Eduardo Martínez.

La versión por donde las autoridades están encaminando la investigación es que los presuntos responsables de haber cometido este hecho que está siendo reprochado y será denunciado internacionalmente, habría sido perpetrado por las disidencias del frente 4 que está en confrontación con el Clan del Golfo. Aunque tampoco se descarta que este último esté involucrado.

Al parecer, esta situación ocurrió en una zona que divide el dominio criminal del Clan del Golfo y las disidencias. Recordemos que en el territorio desde el año pasado se tienen reportados enfrentamientos con drones cargados con explosivos que incluso ya han impactado casas, como lo ocurrido el pasado mes de noviembre de 2025 en la vereda Cruz Bajitales de Remedios, donde por fortuna no hubo personas lesionadas. El otro hecho fue en una zona de la misma confrontación en Puerto Matilde, pero de Yondó.

En la zona, según fuentes consultadas, no se han reportado combates, por lo que pudo haber sido un ataque dirigido, aunque todavía esta versión, como las demás, sigue en investigación y solo son hipótesis iniciales de las autoridades.

“Porque es que la situación es tan compleja que esto requiere, digamos, soluciones integrales. Aquí tiene que entender el señor ministro de la Defensa, los altos mandos militares y de la policía nacional, que nosotros no hemos pedido asistencia militar por fregar la vida”, agregó el funcionario.

Despliegue militar

Desde la División 1 del Ejército se ha informado que, a la zona del Nordeste, en la zona donde se reportó la muerte de los tres civiles, ya fueron desplegados más de 100 soldados que buscan neutralizar las acciones criminales de los grupos armados ilegales.