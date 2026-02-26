Destruyen explosivos con los que las disidencias iban a atacar a militares en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que en la mañana de este jueves 26 de febrero soldados del Batallón de Infantería N.18 coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada, lograron evitar acciones terroristas al destruir de manera controlada artefactos explosivos en la vereda El Real, del municipio Rovira, al parecer instalados por el grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Joaquín González de las Disidencias de las Farc.

“En total fueron 43 dispositivos explosivos improvisados que serían activados para atacar la Fuerza Pública desplegada en la zona y para afectar la tranquilidad de los habitantes del suroccidente del Tolima”, dijo el comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares.

Según información por la Sexta Brigada del Ejército, el hallazgo se dio por la pericia del binomio canino antiexplosivos y con la información de inteligencia militar, por estos dos motivos se logró la ubicación y posterior destrucción de este material de guerra.

A la vez advirtió que desde la Sexta Brigada del Ejército se rechaza el uso de este tipo de artefactos explosivos con los que se pretendía atentar contra la vida de la población civil, por lo que se instaurarán las respectivas denuncias a los organismos nacionales e internacionales defensores de DD. HH. sobre estos actos cobardes y se reitera el compromiso de las tropas de esta unidad de velar 24/7 por la seguridad y la protección de los colombianos.

¿Qué pasó con la caneca encontrada en Natagaima?

Finalmente, el comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, aseguró que tras un trabajo adelantado por expertos se determinó que la caneca encontrada con letras alusivas al ELN no tenía ningún artefacto explosivo.

“Situaciones asociadas por bandas delincuenciales y organizaciones del microtráfico que logran distraer la atención de las autoridades para realizar tráfico de sustancias estupefacientes”, puntualizó.