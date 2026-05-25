FAC aseguró que los detalles del accidente del Hércules “ya están claros”, pero investigación sigue

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva, aseguró que los hechos relacionados con el accidente del avión C-130 Hércules FAC 1016 “ya están claros”, aunque confirmó que la investigación oficial todavía continúa y no ha sido cerrada.

El oficial explicó que hace un mes fue entregado un informe preliminar sobre el accidente, en cumplimiento de los protocolos establecidos dentro de este tipo de investigaciones aeronáuticas.

“Con respecto a la investigación del accidente del avión C-130 FAC 1016, llevamos dos meses después del accidente. El mes pasado se entregó un informe preliminar, que es de acuerdo a los protocolos, lo que tenemos que entregar de los hechos que se conocen”, afirmó.

El comandante de la FAC aseguró además que el informe final aún se encuentra en construcción y que no existe una fecha límite específica para concluir la investigación.

“El informe final es algo que todavía se está configurando, la investigación continúa, no tiene un límite específico porque esta es una investigación cuyo equipo con una independencia profesional debe adelantar”, sostuvo.

Sin embargo, el oficial aseguró que dentro del proceso investigativo ya existe claridad sobre lo ocurrido con la aeronave accidentada.

“Por el momento los hechos ya están muy claros, pero se adelanta todavía una investigación para definir perfectamente qué pasaba con cada una de las personas, esos son los factores humanos que hay que analizar profundamente”, indicó.

La Fuerza Aeroespacial también confirmó que los testimonios de 57 sobrevivientes hacen parte fundamental del análisis que se adelanta dentro de la investigación.

“Por fortuna tenemos 57 sobrevivientes y el testimonio de cada uno es muy importante para que al final se analice”, concluyó el comandante de la FAC.