MinDefensa llama “mentirosos” a quienes dicen que FF.MM. tienen las manos “amarradas”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó las afirmaciones sobre una supuesta falta de ofensiva militar contra grupos armados ilegales y aseguró que son “mentirosos” quienes afirman que “estamos amarrados”.

El jefe de la cartera de Defensa defendió las operaciones adelantadas durante el actual Gobierno y aseguró que, pese a los diálogos bajo la política de paz total, las Fuerzas Militares no han dejado de atacar a estructuras criminales.

“Durante este gobierno, a pesar de las traiciones que han cometido estos grupos criminales al proceso de paz total, a la ley 2272, a los diálogos que se han adelantado, no hemos cesado, jamás hemos cesado en atacar a las organizaciones criminales”, afirmó.

Sánchez aseguró que durante este periodo las Fuerzas Militares han afectado a cerca de 16 mil integrantes de grupos armados ilegales y han desarrollado 21 bombardeos contra distintas estructuras criminales.

“Hemos desarrollado incluso 21 bombardeos contra estos actores criminales. 11 contra las disidencias de Mordisco, 1 contra las de Calarcá, 6 bombardeos contra el cartel del Clan del Golfo y 3 contra el cartel del ELN”, sostuvo.

El ministro también indicó que más de 110 integrantes de organizaciones criminales han sido neutralizados durante esas operaciones militares.

“Más de 110 integrantes de estos grupos criminales han sido neutralizados”, aseguró.

Pedro Sánchez además lanzó una fuerte crítica a quienes sostienen que las Fuerzas Militares no están actuando contra los grupos ilegales.

“Aquellos que intentan utilizar en estas campañas que estamos amarrados o que no hemos hecho nada, son mentirosos”, afirmó.

El ministro aseguró que ese tipo de afirmaciones representan además una ofensa contra militares y policías muertos o desplegados actualmente en operaciones en diferentes regiones del país.

“Es totalmente una ofensa contra las viudas, contra los huérfanos, de también los militares y policías que hemos perdido en estas acciones contra estos grupos criminales”, concluyó.