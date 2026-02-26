De nuevo una empresa española intenta apropiarse del nombre de una marca pereirana

Pereira

La panadería artesanal pereirana Pancracio, que opera desde 2019, adelanta un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) luego de que una empresa española solicitara registrar en Colombia una marca con el mismo nombre y una razón social similar.

Juliana Arias, una de las propietarias del emprendimiento local, explicó que la empresa extranjera argumenta que la marca en Colombia estaría inactiva desde hace tres años, situación que, según afirmó, no corresponde a la realidad.

“Nos ha tocado presentar pruebas de funcionamiento, actividad comercial, redes sociales, facturación y todo lo que demuestre que Pancracio ha estado operando de manera continua”, indicó Arias, quien manifestó su preocupación por el impacto que podría tener el proceso en el posicionamiento que han construido durante varios años en Pereira y espera que la SIC contemple las evidencias presentadas.

El caso se encuentra actualmente en revisión por parte de la Superintendencia, entidad encargada de definir los derechos sobre el uso de la marca en el país. Mientras tanto, la empresa local continúa operando con normalidad.

Este episodio recuerda lo ocurrido con la marca pereirana Frisby, que enfrentó una situación similar cuando una empresa en España utilizó su nombre y razón social para operar en ese país europeo.

Los propietarios de Pancracio esperan que la autoridad competente reconozca la trayectoria y actividad vigente de la marca en Colombia y garantice la protección de su identidad comercial.