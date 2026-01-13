Actualidad

SIC investigará a empresas que suban “precios irracionales”, tras orden de Petro

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la polémica que ha surgido por el alto incremento de precios en algunos bienes y servicios tras el alza del salario mínimo de este año.  

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la polémica que ha surgido en torno al alto incremento de precios que han tenido algunos bienes y servicios, en algunos casos, tras el incremento del salario mínimo, que llevó al presidente Gustavo Petro a pedir una investigación a las empresas que “suban irracionalmente sus precios”.

La entidad aseguró: “Nuestro modelo de economía social de mercado exige a los actores económicos que actúen con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios”.

Por tanto, la SIC afirmó que en el país se prohíbe “la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”.

En este mismo sentido, la entidad advirtió que reforzarán las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de estos en sectores estratégicos.

¿Y qué pasa en el sector de la construcción?

La entidad afirmó que mediante Circular No. 4 de 2024, que se encuentra vigente desde el mes de febrero de 2025, la SIC dio instrucciones al sector constructor, consistentes en que la publicidad y la fijación de los precios de los proyectos de vivienda debían hacerse en pesos colombianos, de conformidad a lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.

“En el marco de la vigilancia de esta normativa y protección del consumidor inmobiliario, esta entidad elevó requerimientos de información a más de 20 constructoras con el fin de determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios, y verificar el cumplimiento de estas instrucciones”, remató la entidad en un comunicado.

