Sanción por leche adulterada: SIC ratifica castigo a Gloria, Lactalis y otras empresas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó una sanción previamente impuesta a varias empresas lecheras como Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac, por la adición no permitida de lactosuero (CMP) en productos vendidos como leche entera. Según el documento conocido por Caracol Radio, tras revisar los recursos de reposición, las compañías no lograron desvirtuar los hallazgos que evidenciaban CMP incompatible con la composición natural de la leche. La primera sanción había sido emitida el 12 de febrero de este año.

Con esta ratificación, la SIC confirma que las compañías comercializaron como leche entera un producto adulterado con lactosuero, engañando a los consumidores sobre su verdadera naturaleza y calidad. Además, determinó que Gloria, Lactalis y Hacienda San Mateo obtuvieron una ventaja competitiva indebida al reducir costos, compitiendo de manera desleal con empresas que sí cumplían las normas. En el caso de Sabanalac, se comprobó la adulteración del producto, pero no la obtención de una ventaja competitiva. La investigación incluyó muestras tomadas de marcas comercializadas por estas empresas, como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar.

La decisión de la Superintendencia se sustentó en pruebas aportadas por el INVIMA que detectaron concentraciones elevadas de CMP en distintas marcas. Entre las páginas 10 y 17 del expediente, se documentan análisis que descartan que esos niveles puedan explicarse por factores biológicos, ambientales o de manipulación. A esto se sumaron otros indicios, como inventarios de lactosuero sin justificar y costos de insumos bajos.

Con estos elementos, la SIC mantiene en firme todas las sanciones impuestas en febrero. El organismo concluyó que existieron prácticas engañosas, afectación de la transparencia del mercado y vulneración de los derechos de los consumidores. La resolución, que ya está en proceso de notificación, no admite recurso de reposición, según lo establece su parte resolutiva.