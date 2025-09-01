Caso Frisby España: Representante legal inicia proceso en Colombia por amenazas de muerte

El portavoz de Frisby de España aseguró que se abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona y reveló cómo se van a financiar. (Foto: Caracol Radio )

La cadena colombiana de pollos, Frisby, denunció que en España se estaba haciendo un uso no autorizado de su marca. Esto, luego de que se publicara contenido hecho con IA en redes sociales y una página web perteneciente a ‘Frisby España S.L‘ con la misma identidad visual de la marca mencionada.

Luego de esta polémica que se generó por el uso de la marca y quién debería tenerla legalmente, Charles Dupont, portavoz y representante autorizado comenzó a recibir varias amenazas de muerte para él y su familia.

En un comunicado publicado por sus abogados este fin de semana, se indicó que interpondrán acciones penales y de protección inmediata en Colombia, para que las amenazas recibidas por Dupont sean investigadas sancionadas, y se evite que estos hechos se repitan o puedan ser peores.

En 6AM, Juan Felipe Orbes, representante autorizado de Frisby en España, reveló algunos de los detalles de esta polémica y de qué se trataría la demanda.

¿De qué se tratan las amenazas?

El abogado Orbes indicó que muchas de las amenazas se han realizado por medio de redes sociales donde han amenazado al señor Charles Dupont y a su familia.

“Nos centramos puntualmente en amenazas donde incluso le han mostrado armas de fuego al señor Charles, han identificado las direcciones de residencia de él y de su mamá, les han dicho que pueden llegar hasta allá y acabar con su vida”: aseguró el representante legal en 6AM.

Se ha identificado que varias de estas amenazas han salido directamente de Colombia, otras de personas que están fuera del país y también en la Unión Europea.

¿Cómo avanza el litigio por la marca Frisby?

Frisby España inició un proceso para que ellos puedan obtener la marca, ya que Colombia llevaba un tiempo sin usarla: “Lo que ellos buscaban era simplemente quitarle a Frisby Colombia el dominio de esa marca y poder utilizarla porque era una marca que si bien desde el 2005, no estaba estaba registrada, no tenía ningún tipo de uso en España”: aseguró el abogado Juan Felipe Orbes en Caracol Radio.

Actualmente se está a la espera de la decisión que tomará la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea frente a esa situación.

De otro lado, Orbes indicó que en este momento no está la marca en funcionamiento en España y que el representante en ese país, Charles Dupont, ha indicado que no tiene la intención de copiar los alimentos y productos que vende normalmente Frisby en Colombia.

Se espera que en el mes de noviembre quede resuelto este litigio de la marca Frisby entre Colombia y España.