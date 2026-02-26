Alerta en La Celia y Balboa por cierre total de la vía principal y deterioro de rutas alternas

Foto Izq: obra en el sector de la Quiebra Balboa; foto Der: Deslizamiento de tierra en vía alterna La Virginia - Tambores. (fotos: comunidad)

Los problemas en la vía La Quiebra que comunica los municipios de La Celia y Balboa con la capital risaraldense, siguen afectando la movilidad y la vida cotidiana de los habitantes de estas localidades que dicen sentirse encerrados debido a la falta de avance en la zona, ya que desde hace una semana este carreteable fue cerrado por completo, ni el paso peatonal es permitido.

El día de ayer hubo una reunión con representantes de la Gobernación, el contratista y la comunidad; sin embargo, señala Juan Romero habitante de Balboa y veedor, que no dieron soluciones, solo respuestas técnicas del porque no hay avances y por esta razón, aseguran que si no hay una solución a corto plazo se tomarán las vías de hecho.

Señala Romero, que las vías alternas son peligrosas por su estado y que hasta varios vehículos se han volcado, entre ellos, un jeep con estudiantes; además, señalan que no hay manera de remitir a los enfermos de manera segura, entre otros problemas que genera esta afectación.

“Mandaron simplemente representantes de la Gobernación y pues es muy triste que la comunidad se reúna obviamente en torno a escuchar las soluciones y todo lo que hacen es excusarse en términos técnicos y creo que obviamente esto genera mayor molestia en la comunidad... no prestan atención a soluciones y no prestan atención a las calamidades que se han venido presentando en los demás días.”

Desde el 7 de mayo de 2025 que se presentó el desplome del terreno en ese punto de la carretera, los afectados han denunciado que las soluciones han sido lentas y contradictorias.

Tras bloqueos y paros ciudadanos en el sector del Ingenio, la comunidad logró que la Gobernación de Risaralda se comprometiera a intervenir el paso y a mantener alternativas viales en buen estado para no dejar aisladas a localidades enteras; sin embargo, en las últimas horas la preopcupación de la comunidad creció por un nuevo deslizamiento en estas vías alternas.