Comunidades exigen suspender cobro del peaje Neguanje por crisis vial en la Troncal del Caribe

Santa Marta

Líderes de la Troncal del Caribe se tomaron por varias horas el peaje de Neguanje, para impedir el cobro a los vehículos que transitan por la vía, en señal de protesta por la crisis económica que atraviesa la región ante las afectaciones ocasionadas por el frente frío.

Según los afectados, se buscan soluciones urgentes ante el colapso del puente de Mendihuaca y los derrumbes que mantienen fracturada la movilidad entre los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego del frente frío que se presentó en el Caribe.

De acuerdo con la alta consejera para la paz y el posconflicto de Santa Marta, Jennifer del Toro, tras una mesa de trabajo con autoridades locales y delegados de la concesión, se acordó evaluar formalmente la suspensión del recaudo. Mientras se toma una decisión definitiva, las talanqueras permanecen levantadas y no se está realizando cobro a los pocos vehículos que logran movilizarse por el corredor.

Apoyo a los damnificados

Por otro lado, se hizo un llamado a la solidaridad nacional para apoyar a cerca de 70 mil personas afectadas por el frente frío en la zona rural de Santa Marta. En entrevista con Caracol Radio, la funcionaria explicó que los corregimientos de Minca, Bonda y Guachaca enfrentan una crisis agravada no solo por las lluvias del pasado 2 de febrero, sino también por el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, el incendio que afectó a pequeños operadores turísticos y el colapso del puente de Mendihuaca, lo que ha reducido drásticamente la llegada de visitantes.

“Están con los brazos caídos” debido a la parálisis económica. La mayoría de las familias dependen del turismo y hoy no tienen cómo sostenerse. Por ello, están solicitando principalmente alimentos no perecederos, agua potable y leche para bebés.

La jornada de donación se realizará este sábado en el parqueadero de la cooperativa de transportadores en el mercado público, detrás del periódico El Informador.