Capturan en Ecuador a alias ‘Johan’, presunto sicario de Cordillera

La operación desplegada por el Bloque de Búsqueda de la Policía Metropolitana de Pereira, en coordinación con la Policía de Ecuador, permitió dar con la ubicación del presunto responsable de un homicidio registrado a inicios de este año en el barrio La Sultana del municipio de Dosquebradas, donde fue asesinado Walter Ramírez Pulgarín tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Alias ‘Johan’ fue capturado en Huaquillas, Ecuador, cuando pretendía huir de las autoridades hacia Perú. Tras las coordinaciones entre las autoridades de los países vecinos, el capturado fue trasladado a Rumichaca, Nariño, donde se materializó la orden judicial.

“El grupo investigativo del CTI y la Policía Metropolitana, logró la desarticulación de un grupo vinculado al homicidio de Walter Ramírez Pulgarín el 9 de febrero en el barrio La Sultana de Dosquebradas. Trabajo investigativo que logró la orden de captura por el delito de homicidio y tráfico de armas. Una respuesta rápida a la tarea investigativa de las muertes violentas en el área metropolitana de Pereira”, afirmó el coronel Óscar Ocha, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Le interesa: Retienen en Pereira a colombiano requerido en México por el delito de tráfico de cocaína

De otro lado, se llevó a cabo la captura de alias ‘La mona’ y la aprehensión de alias ‘franquito’, ambos estarían implicados en el mismo homicidio, según el reporte de las autoridades, estas personas tendrían un historial delictivo superior a los tres años, siendo, al parecer, integrantes de la estructura criminal ‘Cordillera’, y tendrían relación con el control de expendios de estupefacientes en los barrios Frailes, El Japón, La Sultana y La Aurora, en Dosquebradas.

Esta operación internacional permite fortalecer las relaciones de Colombia con otros países de la región, permitiendo trabajar de manera articulada para enfrentar el crimen y capturar a las personas que tienen deudas con la justicia y que pretenden huir de las autoridades.