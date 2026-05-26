Personería de Pereira impulsa estrategia de Paz Electoral para garantizar elecciones transparentes

Pereira

La iniciativa, liderada por el personero Leonardo Fabio Reales Chacón, se desarrolló en diferentes entidades públicas de la ciudad como la Alcaldía de Pereira y el Concejo Municipal, en el marco de una campaña nacional orientada por la Procuraduría General de la Nación.

Durante la actividad, las autoridades locales ratificaron su compromiso con la legalidad, la neutralidad institucional y el respeto por el derecho ciudadano al voto.

Como parte simbólica de la jornada, el Ministerio Público hizo entrega del denominado “Kit de Paz Electoral” al alcalde Mauricio Salazar, a la senadora electa de Risaralda, María Irma Noreña y al secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos.

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El personero de Pereira explicó que el objetivo principal de esta estrategia es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura, sin presiones ni interferencias.

“Tuvimos la oportunidad de entregarle el kit que simboliza el compromiso institucional al señor alcalde del municipio de Pereira, el doctor Mauricio Salazar, a su señora esposa, al secretario de gobierno y otras autoridades del territorio de Pereira y yo creo que esto nos llena de satisfacción porque es el deber cumplido, a nosotros lo que nos corresponde es retransmitir un compromiso que tenemos las instituciones, que la gente vote, que vote por quien quiera, independientemente quien sea, pero que lo haga dentro del marco de la legalidad”, afirmó Reales Chacón

Por su parte, el alcalde Mauricio Salazar invitó a la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones del próximo domingo y recordó que el voto secreto es una de las principales garantías democráticas para los colombianos.

“El domingo todos a las urnas, ese día los colombianos tenemos que elegir de manera libre e independiente. Todos invitados para que hagan uso de ese derecho sagrado del voto que es lo que construye democracia”, expresó el alcalde Salazar.

Desde la Secretaría de Gobierno también se reiteró que la administración municipal mantendrá todas las garantías necesarias para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad y transparencia.

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Con esta estrategia, la Personería de Pereira busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático y acompañar institucionalmente la jornada electoral del próximo 31 de mayo.