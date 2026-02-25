Alertan riesgo de colapso de Puente en Belén de Umbría; 80 mil personas pueden quedar incomunicadas
La administración pública está solicitando a la UNGRD el envío de un equipo técnico especializado que evalúe los daños.
Belén de Umbría
El Puente Guillermo Valencia, ubicado en el sector de Remolinos, en Belén de Umbría, enfrenta un riesgo inminente de colapso debido a la fuerte socavación provocada por las crecientes del río Risaralda.
El alcalde del municipio, John Fredy Montes Velásquez, lanzó un llamado urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Gobernación de Risaralda para que intervengan de manera inmediata la estructura, cuyas bases han sido debilitadas por la fuerza constante del afluente.
Lea también: Cuatro municipios en alerta roja por crecientes súbitas y deslizamientos de tierra en Risaralda
Según la advertencia, si no se toman medidas prontas, la caída del puente es una posibilidad real que podría desencadenar una tragedia y podría dejar incomunicadas a más de 80 mil personas de los municipios de Guática, Mistrató, Belén de Umbría y sectores rurales de Apía.
“Estamos sufriendo una afectación en relación a la fuertes lluvias que se han presentado los últimos días y el escenario hoy es comprometedor frente a lo que representa el puente Guillermo Valencia en el sector de Remolinos; recordemos que son más de ochenta mil personas que nos podríamos ver afectados en el caso de tener una situación que lamentar en razón a la forma como el cauce del río Risaralda viene afectando lo que corresponde a este escenario de uno de los costados del puente.”
La administración municipal solicitó formalmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el envío de un equipo técnico especializado que evalúe los daños y determine las acciones necesarias para reforzar los estribos y proteger la bancada del puente.
Le puede interesar: En Dosquebradas se instaló un Puesto de Mando Unificado, debido a las emergencias por las lluvias
Mientras se espera respuesta de las entidades competentes, crece la preocupación entre las comunidades que dependen de esta vía estratégica y que temen que las lluvias continúen agravando la situación.
Estefanía Arenas Gómez
"Profesional en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica de Pereira. Experiencia...