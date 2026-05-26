Asesinan a taxista que había recogido una carrera en la Terminal de Transportes de Pereira

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de un conductor de taxi ocurrido durante la madrugada de este martes 26 de mayo en Pereira, hecho que vuelve a generar preocupación entre el gremio transportador de la ciudad.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Serna Salazar, quien se movilizaba en el vehículo de servicio público de placas TJR-447 cuando fue atacado con arma cortopunzante en inmediaciones de la glorieta de Villa del Carmen en la ciudadela Cuba.

Según las primeras versiones recopiladas por los investigadores, el conductor habría recogido minutos antes a un hombre cerca del Terminal de Transportes de Pereira, persona que ahora se convierte en pieza clave dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

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El ataque ocurrió hacia las 12:30 de la madrugada y dejó al taxista gravemente herido en su pecho, ciudadanos que transitaban por el sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron en un vehículo particular al Hospital San Joaquín, sin embargo, el conductor falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la inspección al automotor, las autoridades encontraron las pertenencias personales del conductor, incluyendo dinero en efectivo y su teléfono celular, motivo por el cual los investigadores analizan diferentes hipótesis sobre los móviles del crimen ya que no se trataría de un intento de hurto.

“Los hechos ocurrieron hacia las 12:30 de la madrugada cuando la víctima se movilizaba en su taxi y fue agredido con arma cortupunzante en la región pectoral. De acuerdo con las labores de investigación, el conductor habría recogido minutos antes a un sujeto en la Terminal de Transportes. El señor fue trasladado al hospital San Joaquín, pero peridió la vida debido a la gravedad de la herida”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La investigación está siendo liderada por unidades de la SIJIN, que adelantan revisión de cámaras de seguridad, rastreo de información y labores de vecindario para identificar al responsable.

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En medio de la reacción del gremio de taxistas y las redes de apoyo ciudadanas, fue anunciada una recompensa de hasta cinco millones de pesos para que suministre información que permita esclarecer el homicidio y ubicar al agresor.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar cualquier dato que contribuya al avance de la investigación.