Más de 70 personas damnificadas por el desbordamiento de una quebrada en Camilo Torres, Dosquebradas

Pereira

Un total de 19 familias que corresponden a 71 personas, resultaron afectadas por la emergencia registrada en el barrio Camilo Torres en Dosquebradas, tras el colapso de un box culvert que provocó el represamiento de una quebrada que atraviesa la zona.

Dentro del censo de damnificados se encuentran ocho adultos mayores, 20 niños y cuatro personas con discapacidad, lo que obligó a priorizar la atención social y humanitaria. Además, dos familias ubicadas en la parte alta del sector que también fueron incluidas en el censo preventivo.

La Alcaldía de Dosquebradas activó un Puesto de Mando Unificado en articulación con la Fuerza Pública y los organismos de emergencia, con el fin de coordinar la respuesta integral de esta eventualidad.

Foto: Alcaldía de Dosquebradas

Según informó el capitán Joaquín Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Dosquebradas, se avanzan en el drenaje del box culvert para disminuir el agua represada, la revisión del cauce de la quebrada hasta el sector de La Soledad y la identificación de puntos críticos para monitoreo permanente.

“La conclusión más importante es que seguimos trabajando en vaciar el box y revisando sus cámaras, revisando obras que promuevan una solución en este sector y activando ayudas humanitarias. Estamos planteando algunas obras de mitigación”, afirmó el capitán Ocampo.

También se prevé el ingreso de maquinaria pesada para labores de limpieza y recuperación, mientras se está culminando la caracterización de los afectados para la entrega de ayudas humanitarias.

Las autoridades de Dosquebradas continúan las evaluaciones geotécnicas y estructurales, la prioridad se mantiene en garantizar la seguridad de las familias afectadas y mitigar cualquier riesgo adicional en la zona.

