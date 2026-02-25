La Universidad Nacional tiene nueva vicerrectora en su sede de Medellín

Medellín

La Universidad Nacional de Colombia designó como vicerrectora para su sede de Medellín a Johanna Vásquez Velásquez, donde se ha dedicado a la docencia, la investigación, gestión académica y fortalecimiento institucional por más de 20 años.

El nombramiento se da tras la renuncia de la docente Mary Luz Alzate Zuluaga, quien se desempeñaba en este cargo, además de todas las directivas, quienes también dejaron sus designaciones recientemente.

Hoja de vida de la nueva vicerrectora

Vásquez Velásquez es economista de la Universidad de Antioquia, Magíster en Economía de la Salud del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE-México y Doctora en Ingeniería-Industria y Organizaciones de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en su sede de Medellín.

Docente de economía

Johanna Vásquez Velásquez es profesora asociada del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, y se desempeñó como decana de esta Facultad entre 2020 y 2024.

Trayectoria en investigaciónLa nueva vicerrectora ha liderado investigaciones y procesos institucionales orientados a comprender y transformar las dinámicas de abandono y permanencia estudiantil, especialmente en contextos de vulnerabilidad.Como parte de esos procesos, ha aportado marcos analíticos y herramientas de gestión que fortalecen el derecho a la educación superior como bien público.

Economía y salud

Sus trabajos en economía de la salud y organización industrial han estado enfocados en la eficiencia en la asignación de recursos y el diseño de políticas basadas en evidencia, articulando rigor técnico con compromiso social.

Además, la profesora ha brindado apoyo técnico a instituciones de educación superior en el diseño, ajuste y evaluación de protocolos frente a las discriminaciones y violencias basadas en género, así como en la construcción de indicadores y sistemas de seguimiento que permiten avanzar hacia entornos universitarios más seguros, inclusivos y basados en evidencia.

Indicó la profesora Johanna Vásquez Velásquez, que asume esta vicerrectoría “con una convicción que nace de mi propia historia en esta Universidad: el bienestar y la calidad académica son inseparables. Se construyen cada día en la docencia que forma con rigor y sentido humano, en la investigación que produce conocimiento pertinente y en la extensión que dialoga con la sociedad”.

Sus objetivos en la vicerrectoría

Para la nueva vicerrectora hay una prioridad en la gestión por el fortalecimiento del cuidado de la universidad, garantizando justicia, convivencia y respeto.

Otro de los objetivos será la consolidación de los procesos de excelencia académica e investigación como condiciones de bienestar colectivo para la comunidad académica y universitaria.

Agregó Johanna Vásquez Velásquez que “vivimos un momento que exige serenidad, liderazgo académico y una disposición genuina al diálogo. Los retos institucionales demandan responsabilidad, escucha activa y decisiones sustentadas en procesos claros, medibles y sostenidos en el tiempo, construidos con la participación de nuestra comunidad universitaria”.

Fortalecer las estrategias para la permanencia estudiantil y la formación integral, tanto en pregrado como en posgrado, será otro de los objetivos fundamentales de la profesora Vásquez, quien también buscará que la institución tenga un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia.

Concluyó la vicerrectora que “nuestra prioridad será proteger el derecho a la educación como principio rector de cada decisión. Eso significa trabajar por la permanencia estudiantil con enfoque preventivo, reforzar los sistemas de información para anticipar riesgos y consolidar estrategias que articulen docencia, bienestar, investigación y gestión”.