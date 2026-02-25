Medellín abre donaciones desde el exterior para fortalecer la Alianza Cero Hambre

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín amplió sus canales de solidaridad para fortalecer la Alianza Medellín Cero Hambre, permitiendo que colombianos y antioqueños residentes en el exterior puedan realizar donaciones económicas para apoyar a familias en situación de inseguridad alimentaria.

La estrategia se implementa a través del programa Sos Paisa, liderado por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín - ACI Medellín, en alianza con la plataforma Give To Colombia y en articulación con la Corporación Presentes.

Proyección: 700 personas beneficiadas en seis meses

La nueva fase de la campaña proyecta beneficiar inicialmente a 700 personas, equivalentes a cerca de 200 familias, garantizando el acceso a una nutrición adecuada durante seis meses.

Según la Administración Distrital, Medellín ya ha beneficiado a más de 3.250 familias mediante la entrega de vales alimentarios financiados con donaciones económicas. Con la apertura de aportes desde el exterior, se espera ampliar el impacto del programa y fortalecer la respuesta frente a la inseguridad alimentaria.

Donaciones desde 10 dólares

Las contribuciones pueden realizarse desde 10 dólares en adelante a través del enlace habilitado por la plataforma internacional. Los recursos serán administrados por la Corporación Presentes, encargada de garantizar su adecuada gestión y destinación.

La invitación está dirigida no solo a antioqueños en el exterior, sino también a la comunidad internacional interesada en respaldar iniciativas sociales en Medellín, con el propósito de consolidar un modelo de solidaridad que conecte a la diáspora con las necesidades alimentarias de la ciudad.