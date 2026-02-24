Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 23:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

INVIAS informa que la apertura de Medellín-Bogotá depende de las condiciones climáticas.

Además, informó que son alrededor de 60 mil m³ los que cayeron sobre la autopista, que requiere la movilización de miles de movimientos de volquetas.

Autopista Medellín-Bogotá cerrada por gigantesco derrumbe —foto alcaldía San Luis

Autopista Medellín-Bogotá cerrada por gigantesco derrumbe —foto alcaldía San Luis

San Luis- Antioquia

INVIAS entregó un reporte de la emergencia ocasionada por las lluvias en el municipio de San Luis, en el Oriente de Antioquia, donde la autopista Medellín-Bogotá está cerrada por un deslizamiento de tierra de enormes proporciones. Según la entidad nacional, son alrededor de 60 m³ los que obstruyen la movilidad en el km 50+ 700.

INVIAS informa que para mover la cantidad de material equivale aproximadamente a 4.285 viajes de volqueta, lo que evidencia la complejidad de las labores que se ejecutan en el lugar afectado. Actualmente, hay dos máquinas retroexcavadoras y ocho volquetas trabajando.

“La reapertura del corredor dependerá también de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos”, agregó INVIAS.

Se recuerda que, como vía alterna, esta se recomienda a los usuarios: tomar el corredor Medellín – Cisneros – Puerto Berrío.

  • Deslizamiento
  • Emergencia invernal
  • Vías de transporte
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir