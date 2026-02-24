INVIAS informa que la apertura de Medellín-Bogotá depende de las condiciones climáticas.

San Luis- Antioquia

INVIAS entregó un reporte de la emergencia ocasionada por las lluvias en el municipio de San Luis, en el Oriente de Antioquia, donde la autopista Medellín-Bogotá está cerrada por un deslizamiento de tierra de enormes proporciones . Según la entidad nacional, son alrededor de 60 m³ los que obstruyen la movilidad en el km 50+ 700.

INVIAS informa que para mover la cantidad de material equivale aproximadamente a 4.285 viajes de volqueta, lo que evidencia la complejidad de las labores que se ejecutan en el lugar afectado. Actualmente, hay dos máquinas retroexcavadoras y ocho volquetas trabajando .

“La reapertura del corredor dependerá también de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos”, agregó INVIAS.

Se recuerda que, como vía alterna, esta se recomienda a los usuarios: tomar el corredor Medellín – Cisneros – Puerto Berrío.