Renuncia equipo directivo de la Sede Medellín de la Universidad Nacional

Medellín, Antioquia

El equipo directivo de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia presentó su renuncia a los cargos académico-administrativos que venía ejerciendo, según un comunicado dirigido a toda la comunidad universitaria y fechado el 18 de febrero de 2026.

En el documento, quienes suscriben señalan que la decisión fue tomada con “profundo sentido institucional” y con la convicción de aportar a los procesos que actualmente demanda la comunidad universitaria.

No se detallan las razones específicas de la renuncia ni la fecha en la que se haría efectiva.

El comunicado está firmado por Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de la Sede Medellín; Doris Gómez Osorio, secretaria de Sede; Luis Daniel Santana Rivas, director académico; Álvaro Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y Extensión; Laura Agudelo Vélez, jefa de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional; Juan Carlos Sierra Mondragón, director de Laboratorios; y Luz Dinora Vera Acevedo, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA).

En el texto, el equipo saliente destaca como uno de sus principales legados el Plan de Acción de Sede 2025–2027, presentado como una hoja de ruta técnica y estratégica para el desarrollo académico, administrativo y territorial de la Sede Medellín.

Según el comunicado, este plan fue resultado de un ejercicio colectivo de reflexión y construcción con distintos estamentos universitarios.

Asimismo, se menciona que durante la vigencia de 2025 se obtuvieron “logros relevantes”, los cuales —según se indica— fueron consolidados en un reporte de gestión correspondiente a ese año.

El mensaje concluye con un agradecimiento a docentes, estudiantes, personal administrativo, comunidad egresada y aliados estratégicos, y expresa confianza en que la Sede Medellín continúe consolidándose como referente académico, científico, cultural y humano del país.

Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento adicional por parte de las directivas nacionales de la Universidad Nacional sobre el proceso de transición administrativa en la Sede Medellín.