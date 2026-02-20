Activaron campaña solidaria por Urabá y Córdoba en la Universidad Nacional sede Medellín

Medellín

La Universidad Nacional en su sede de Medellín se solidarizó con la grave situación que vive el departamento de Córdoba y la región de Urabá en Antioquia, por las emergencias que han ocasionado las lluvias de las semanas recientes.

Como parte de los actos solidarios, activaron una campaña que se desarrollará entre el próximo martes, 24 de febrero, y el jueves siguiente, 26 de febrero.

¿En qué sedes y horarios se recibirán las ayudas?

Las sedes donde se tendrá recepción de ayudas son la central ubicada en el sector de El Volador y también en su sede del barrio Robledo, entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde.

Indicó la Universidad que los puntos habilitados, en la sede de El Volador será la Sala de Tenis de Mesa en el Coliseo Deportivo, mientras que en la sede de Robledo será en el Sótano M10.

Estudiantes también afectados

En esta sede de esta universidad, hay un total de 1361 provenientes de departamentos del norte del país y 213 estudiantes del Urabá antioqueño, algunos de los cuales aún no han podido comenzar su semestre académico porque ellos o sus familias están afectados por las emergencias derivadas de las precipitaciones.

¿Cómo se direccionarán las ayudas?

Los elementos que entreguen los miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional en su sede Medellín se entregarán a la Cruz Roja Colombiana en esta ciudad para que puedan llegar a los más damnificados.

Hay que recordar que, por recomendación de la Cruz Roja, que canalizará las ayudas, los productos donados deberán tener fecha de vencimiento posterior a agosto de 2026.

Las personas pueden acercarse para aportar ayudas en especie como arroz, aceite, granos como fríjoles, lentejas, panela, bocadillo de guayaba, café, chocolate, azúcar, sal y enlatados abrefácil.

También pueden ser elementos de aseo como jabón de cuerpo, crema dental, cepillos de dientes para adultos y niños, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, jabón de ropa y máquinas de afeitar.

En la Universidad Nacional, sede Medellín, también recibirán alimentos para mascotas, especialmente concentrado para perros y gatos.

#SomosSolidaridadUnal

Es el nombre de esta iniciativa institucional para apoyar a las personas que han resultado damnificadas por las lluvias de las recientes semanas en la zona caribe del país.

Explica Juan Camilo de los Ríos Cardona, director de Bienestar en esta universidad de la sede en Medellín, que “La universidad no solo cumple una misión académica, también debe hacer presencia en todos los territorios y más en momentos como estos en los que la sociedad debe ser solidaria con los damnificados. Son territorios, además, desde donde también provienen estudiantes de nuestra sede. Hablamos de un campus sustentable, del cuidado y de la permanencia, y eso excede los límites físicos de la sede. Esa visión de lo colectivo debe estar presente en todos lados”.

Sigue la atención de la emergencia

Los organismos de socorro siguen atendiendo las afectaciones en la zona de Urabá y el departamento de Córdoba, donde hay daños a viviendas, infraestructura física, movilidad y condiciones de vida para las localidades que han reportado emergencias.

Desde la Universidad convocaron a la comunidad académica para que se una a esta campaña solidaria.