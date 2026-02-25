“La justicia no actúa”: madre de Laura Valentina, víctima de feminicidio en Bogotá

Bogotá D.C

Un juez de la República dejó en libertad procesal a José David López, presunto feminicida de Laura Valentina Lozano Torres que era su expareja sentimental, al encontrar que este no representaba un peligro para la sociedad.

“No hay ninguna evidencia de la cual nos hace que exista una posibilidad simplemente porque tenga trato con femeninas en las cuales pueda afectarlas”, señaló el juez en la audiencia.

Familia de Laura Valentina Lozano pide justicia

Esto ha generado indignación en Bogotá ante la violencia que viven día a día las mujeres. La madre de la víctima, Nancy Torres, exigió justicia por la muerte violenta de su hija y de todas las mujeres a manos de feminicidas.

“ La justicia no actúa , no está haciendo su papel, la justicia no está haciendo justicia y muchas veces las víctimas como yo que perdí a mi hija, les salimos a deber a las personas que cometieron el delito de quitarle la vida”, señaló la mujer.

La madre de la joven de 21 años indicó que su hija sufría violencia psicológica cuando estaba en una relación con este hombre, “ella sí fue víctima de mucho maltrato psicológico que abarca muchas cosas”.

¿Quién era Laura Valentina?

Laura Valentina Lozano Torres tenía 21 años, era estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas de la Unicervantes y practicaba patinaje artístico. De acuerdo con su madre, desde los 13 años enseñaba patinaje artístico y con su trabajo pagaba su carrera profesional.

“Era una mujer que quería comerse el mundo, que quería vivir que como todas a su edad quiere vivir. Valentina fue siempre muy responsable con su parte académica y comenzó a patinar desde los 4 años y medio”, afirmó Nancy.

Desafortunadamente, en la madrugada del 21 de febrero Laura Valentina fue asesinada al parecer por José David en su apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el general Cristancho , este hombre la habría asfixiado hasta provocarle la muerte y posteriormente quiso quitarse la vida, pero las autoridades lo capturaron.

Ahora la familia de esta joven pide a la justicia que haga su trabajo y que el presunto feminicida pague por el crimen que cometió.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Bogotá

Precisamente, la secretaria distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, rechazó la decisión del juez.

“Un presunto feminicida sí representa una amenaza. Y cada decisión que relativiza la gravedad de la violencia feminicida aumenta el riesgo para todas”, señaló Tami en su cuenta de X.