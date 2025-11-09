Bryan Carreño, campeón mundial de patinaje artístico

El patinador vallecaucano Bryan Carreño se consagró campeón mundial en la modalidad Solo Danza Sénior, tras obtener una puntuación de 161.22 puntos en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas, realizado en Pekín, China.

Bryan, oriundo de Cali (Valle del Cauca), vivió una jornada memorable que ratifica su posición como uno de los grandes referentes del patinaje artístico internacional. Con esta nueva victoria, el colombiano suma otro título mundial para el país y reafirma el talento que lo ha llevado a brillar en los escenarios más exigentes del deporte.

Con este triunfo, Bryan Carreño no solo eleva el nombre de Colombia en el podio mundial, sino que también inspira a nuevas generaciones de deportistas que ven en él un ejemplo de disciplina, constancia y amor por el patinaje artístico. Su objetivo ahora es seguir perfeccionando su técnica y continuar dejando huella en cada escenario donde ondea la bandera tricolor.