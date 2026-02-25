Casos de Violencia de género aumentan en el Huila la mayoría se reportan en Neiva

neiva

Las cifras del trimestre anterior evidencian un aumento preocupante en los casos de violencia. El año pasado se registraron cerca de 6.000 casos y, según las autoridades, la tendencia sigue en ascenso. La meta para este año es fortalecer las estrategias de prevención. Se busca incentivar la denuncia y frenar estos hechos en todos los municipios del departamento.

Aunque la mayoría de los casos involucran a mujeres, también se presentan situaciones que afectan a hombres, niños y jóvenes. Para atender esta problemática, se cuenta con la “Línea de Vida” y otros canales de orientación y acompañamiento. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia. La prevención y la atención oportuna son fundamentales para reducir estas cifras.

Natalia Ortiz, secretaria de la mujer del departamento, afirmo que “en cuanto a los tipos de violencia más recurrentes, se reporta que el 50 % corresponde a violencia sexual. La violencia psicológica representa el 30 % de los casos, mientras que la física alcanza el 20 %. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar las campañas educativas. También es clave promover entornos seguros y el respeto por los derechos humanos.

Por otro lado, en el mes de abril, se realizarán eventos, capacitaciones, charlas y otras ayudas que, involucran mujeres que han sufrido daños psicológicos, físicos y abandono por parte de su expareja sentimental. Marzo cuando se festeja un mes importante para este género, se tienen planificado una nutrida programación que aglomera a mujeres del Huila.