“La Fiscalía no actúa si no existen órdenes judiciales”: Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación se refirió a las declaraciones del alcalde de Cartagena, William Dau, quien aseguró que la Fiscalía ha guardado silencio tras varios allanamientos realizados a sedes de campaña de candidatos bolivarenses.

El fiscal Francisco Barbosa, manifestó que el ente acusador no actúa si no existen órdenes judiciales.

“Nosotros vamos a dar reporte sobre eso, ustedes entenderán que se tienen que estar evaluando las circunstancias que se han venido dando, la fiscalía no hace allanamientos o no actúa si no existen órdenes judiciales previas, si no existen acciones que responden a circunstancias que tienen que ver con investigaciones”, expresó Barbosa.

El fiscal puntualizó que el ente acusador irá respondiendo paulatinamente en el marco del Puesto de Mando Unificado para que se pueda terminar la jornada nacional sin inconvenientes.