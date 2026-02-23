Feminicidio en Bogotá: una joven de 23 fue asfixiada por su expareja

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de feminicidio en Bogotá. Laura Valentina Lozano, una joven universitaria de 23 años, fue asesinada por expareja sentimental en su casa en el norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Usaquén en el sector de Cedritos y fueron los vecinos del sector quienes alertaron sobre la presencia de un hombre en un apartamento que intentaba quitarse la vida.

“Ella había subido al apartamento porque iba a recoger las maletas, ya esa relación había culminado. El individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente trata de quitarse la vida”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

Feminicidios en Bogotá

Entre el 2023 y el 2024 se presentaron 47 feminicidios en Bogotá. El 49 % de los casos hubo múltiples formas de violencia ejercidas previamente por el agresor, y las más frecuentes fueron la física (70 %), psicológica (65 %), verbal (48 %), económica (30 %), patrimonial (26 %), sexual (17 %), vicaria (13 %) y acoso (4 %).

El feminicidio íntimo (87 % de los casos) fue la modalidad más recurrente y el 72 % fueron cometidos por la pareja o expareja de la mujer víctima, según la Secretaría de la Mujer.