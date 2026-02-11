Hable con elPrograma

Murieron las dos víctimas del tiroteo en el Bodytech Cabrera en Bogotá

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el fallecimiento. Lea acá lo que se sabe del ataque.

Tiroteo en el Bodytech Cabrera en Bogotá. Foto: Caracol Radio.

L. Maríavegacabravegacabra

L. María

Bogotá

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que dos personas murieron en el tiroteo ocurrido este 11 de febrero, hacia las 4:00 de la tarde, frente al gimnasio Bodytech Cabrera ubicado en la calle 85 # 7-13.

El comandante confirmó que las víctimas fueron identificadas como el empresario Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez en el hecho que aún es materia de investigación.

Esto se sabe del ataque

Según explicó el general Cristancho, los sicarios habían planeado el ataque, pues esperaron al empresario durante 15 minutos y, una vez salió, le dispararon.

El sicario que disparó estaba vestido de traje formal y, tras cometer el homicidio, se subió a una moto que tomó la carrera 7.

Las víctimas fueron remitidas a la Clínica Country, pero, según un parte médico de esta institución, llegaron sin signos vitales.

