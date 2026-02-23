¿Necesita expedir el pasaporte? Habilitan trámite sin cita previa durante ocho días en Santander

Bucaramanga

La Oficina de Pasaportes de Santander anunció la realización de la jornada especial “Pasaporte Express”, una estrategia que le permitirá a los ciudadanos tramitar su pasaporte sin cita previa entre el martes 24 de febrero y el martes 3 de marzo.

La atención se prestará en horario continuo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la sede ubicada en el Centro Comercial El Cacique, subsótano, local 10, en Bucaramanga.

Según informó la Gobernación de Santander, la iniciativa busca agilizar la expedición del documento y optimizar los tiempos de atención para quienes requieren el pasaporte con mayor prontitud. Sin embargo, los cupos serán limitados y el servicio se prestará por orden de llegada hasta completar la capacidad diaria establecida.

El costo del pasaporte es de $305.280, valor que deberá ser cancelado una vez se formalice el proceso.

Para realizar el trámite, los mayores de edad deberán presentar la cédula de ciudadanía, mientras que los menores deberán aportar el registro civil original y la tarjeta de identidad.