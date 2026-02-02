Cancillería e Imprenta firman nuevo convenio para la producción de pasaportes por $185 mil millones

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

La Cancillería de Colombia y la Imprenta Nacional firmaron un nuevo contrato por $185.374 millones para la producción y personalización de pasaportes, vigente hasta diciembre de 2026.

Este acuerdo se produce tras la finalización de contratos anteriores con Thomas Greg & Sons y busca implementar un nuevo modelo de expedición que incluye aliados técnicos.

El contrato fue publicado en la plataforma Secop II el pasado jueves 29 de enero a las 7:30 de la noche y donde su principal objeto es “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, bajo precios unitarios para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se lee en el documento.

Con el nuevo convenio, el Gobierno busca dar un giro al sistema de expedición de pasaportes, garantizando mayor transparencia y control desde el Estado.

Cabe indicar que este es el tercer contrato firmado con el mismo objeto durante el actual gobierno, lo que pone sobre la mesa la falta de planeación y la estrategia adoptada por el Ejecutivo en un proceso considerado de trascendencia para la seguridad de la nación.