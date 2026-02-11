Colombia y Rumania firmaron una Declaración de Intención para prevenir reclutamiento infantil

Avanza la visita del gobierno colombiano en Rumania, en medio de una gira en cabeza de la canciller Rosa Villavicencio, que empezó en Suecia, continuó en Austria, y terminará en España.

En la gira ya han logrado avances significativos, como la inauguración de la Agregaduria Aérea de la Fuerza Aeroespacial colombiana en Estocolmo, para fortalecer vinculos bilaterales y acompañar los procesos de modernizacion en el sector aeronaútico y de defensa. Pero este logro es importante, porque hace parte de la cooperación entre Colombia y Suecia, que derivó en la adquisición de las 16 aeronaves Gripen.

También, se reafirmó la importancia del multilateralismo, y los Gobiernos de Colombia y Suecia acordaron un segundo diálogo de alto nivel, para fortalecer las relaciones entre los dos países, en donde Colombia ya se consolidó como un referente global en lla iplementaicón de la agenda de mujeres, paz y seguridad.

¿Qué más logros han obtenido?

En medio de la gira del Gobierno colombiano que hoy se encuentran en Rumania, las cancilleres de Colombia y Rumania firmaron una Declaración de Intención para trabajar de manera conjunta en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura.

El acuerdo fue firmado entre Rosa Villavicencio y su homóloga rumana, Oana-Silvia Țoiu en Bucarest, para contribuir a la construcción de convivencia pacífica y al fortalecimiento del diálogo intercultural.

En este país, también fue inagurada oficialmente la embajada de Colombia, marcando una nueva etapa para fortalecer la relación política y económica, ampliar la presencia en Europa y consolidar la cooperación en áreas estratégicas entre ambos países.