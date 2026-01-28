El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cancillería tendrá nuevo Viceministerio de Migraciones a las puertas de la Ley de Garantías

La reciente formalización del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional ha desatado una ola de críticas y preocupaciones en diversos sectores, incluyendo la propia Cancillería y la Procuraduría General de la Nación.

Según lo revelado por Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, la Cancillería, a través del Decreto 0071 del 27 de enero de 2026, formalizó el nuevo Viceministerio de Migraciones, lo que implica la adición de más cargos y una infraestructura que requiere direcciones. Fuentes internas de la Cancillería han expresado su desconcierto, señalando que no era necesario un nuevo viceministerio, dado que ya existe una entidad de asuntos consulares y Migración Colombia, que también depende de la Cancillería.

La Procuraduría, por su parte, ha denunciado preliminares

Noticia en desarrollo

