6AM W6AM W

Programas

Cancillería tendrá nuevo Viceministerio de Migraciones a las puertas de la Ley de Garantías

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha sido objeto de debate con la nueva creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional ad portas de la Ley de Garantías.

Cancillería tendrá nuevo Viceministerio de Migraciones a las puertas de la Ley de Garantías

Cancillería tendrá nuevo Viceministerio de Migraciones a las puertas de la Ley de Garantías

03:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La reciente formalización del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional ha desatado una ola de críticas y preocupaciones en diversos sectores, incluyendo la propia Cancillería y la Procuraduría General de la Nación.

Lea también: ¿Qué está pasando con la Cancillería y la diplomacia colombiana?

Según lo revelado por Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, la Cancillería, a través del Decreto 0071 del 27 de enero de 2026, formalizó el nuevo Viceministerio de Migraciones, lo que implica la adición de más cargos y una infraestructura que requiere direcciones. Fuentes internas de la Cancillería han expresado su desconcierto, señalando que no era necesario un nuevo viceministerio, dado que ya existe una entidad de asuntos consulares y Migración Colombia, que también depende de la Cancillería.

La Procuraduría, por su parte, ha denunciado preliminares

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Escucha

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad