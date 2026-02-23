Polémica por pasaportes en Colombia: Firman tercer contrato con empresa 472

No para la polémica por la demanda de la Procuraduría al convenio que se firmó entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para el contrato de los pasaportes y la presentación de la nueva libreta por parte el presidente Gustavo Petro en un evento público en la Plaza de Bolívar.

Mientras el proceso en el Ministerio Público avanza, El Tiempo reveló que firmaron un tercer contrato entre la Imprenta Nacional y la empresa Servicios Postales Nacionales SAS, conocida como 472, para el transporte de los pasaportes.

El contrato fue adjudicado por 13 mil millones de pesos, y fue fijado con un plazo de ejecución hasta el 2 de marzo de 2027, casi un año después de que el presidente Petro termine su mandato.

Este nuevo contrato contempla viajes mensuales de hasta 20 toneladas en pasaportes, y cada viaje deberá contar con al menos tres escoltas armados, acompañamiento del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes) y un sistema de rastreo en línea que funcione las 24 horas del día.