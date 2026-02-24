Urrá advierte sobre incrementos en niveles del río Sinú por intensas lluvias en Tierralta, Córdoba

Autoridades activan alerta por niveles del río Sinú: embalse Urrá estaría en riesgo de rebose. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

A través de un comunicado, la empresa Urrá advirtió sobre el aumento de los caudales en el embalse debido a la intensidad de las lluvias de las últimas horas en el Alto Sinú.

Tras lo expuesto, aseguró que “las descargas al río Sinú se podrían incrementar en las siguientes horas al igual que los niveles de este. Cualquier cambio de esta condición será informado oportunamente”.

Asimismo, insistió a las comunidades ribereñas para que estén alerta y atiendan las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.

Cabe recordar que el embalse habría recibido aportes por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo hacia las 8:00 a.m. de este 24 de febrero. El departamento se encuentra en máxima alerta por el paso de un nuevo frente frío que intensificaría las lluvias en esta sección del país.

Actualmente, Córdoba tiene un registro de más de 70.000 familias damnificadas por las inundaciones.

Ampliar Cerrar