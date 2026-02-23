¿Lloverá en la semana del 23 al 27 de febrero? IDEAM alerta nuevo frente frío en Córdoba y Antioquia

La emergencia climática que afecta a varias regiones de Colombia, especialmente el departamento de Córdoba, ha dejado 52.000 familias damnificadas, según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Lea también: Agencia Nacional de Tierras identifica puntos críticos para mitigar inundaciones en Córdoba

Pese a que las lluvias han mermado un poco, la alerta se mantiene en diferentes municipios del país.

Es por esto por lo que el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pronóstico del clima para la semana del 23 al 27 de febrero, en el que se espera un aumento en las precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica.

¿Seguirá lloviendo en Colombia?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se presentará el paso de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano y esto podría generar un incremento de lluvias, en la intensidad de los vientos y en la altura del oleaje.

Así mismo, el IDEAM, mediante su pronóstico, anunció un aumento en las precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Lea más: CVS alerta a Córdoba por tránsito de nuevo frente frío y riesgo de oleaje alto en el Caribe

“Estas condiciones podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente”, menciona el IDEAM.

Nuevo frente frío. Foto: Ideam Ampliar Nuevo frente frío. Foto: Ideam Cerrar

¿Cómo ayudar a las personas damnificadas por las inundaciones en Córdoba?

La iniciativa ‘Unidos por Córdoba’ inició un proceso de recolección de donaciones para ayudar a los damnificados por las fuertes lluvias en el departamento.

Le puede interesar: “Lo perdimos todo,dormimos en colchonetas”:familias siguen en albergues tras inundaciones en Córdoba

¿Cómo donar?

Aquellas personas que se encuentren interesadas en brindar ayuda lo pueden hacer de dos formas, presencial y mediante transferencias bancarias.

¿Qué se puede donar de manera presencial?

De acuerdo con la información oficial de ‘Unidos por Córdoba’, podrán donar de manera presencial objetos o alimentos esenciales para las comunidades afectadas:

Alimentos no perecederos

Agua Potable

Implementos de aseo personal

Ropa y calzado en buen estado

Colchonetas y frazadas

Aportes en dinero

Alimentos para animales

El lugar de recepción de estos elementos es en el Centro de Convenciones de Montería, en el horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la noche.

Le puede interesar: Lluvias en el Caribe: emergencia económica y causas de la crisis

Donación de dinero mediante transferencias bancarias

Las personas que deseen hacer donaciones de dinero lo podrán hacer mediante transferencias nacionales a las siguientes cuentas bancarias:

Rotary

NIT: 830.502.189-9

Bancolombia

Cuenta Corriente

09119739521

Fundación IMAT

NIT: 900629819

Bancolombia

Cuenta de Ahorros

68010666931

Finalmente, personas que residen en el exterior también podrán donar a través de la siguiente cuenta bancaria:

Fundación Club Rotario Montería

NIT: 830.502.189-9

Bancolombia

Código Swif: COLOCOBM

Cuenta corriente 091 197395 21}

Brigada 11 llega con ayudas para Córdoba. Ampliar Brigada 11 llega con ayudas para Córdoba. Cerrar

Crece la emergencia por desbordamientos del río Sinú y fuertes lluvias en Córdoba Ampliar Crece la emergencia por desbordamientos del río Sinú y fuertes lluvias en Córdoba Cerrar

Gobernación de Córdoba suspende clases en 27 municipios por emergencia Ampliar Gobernación de Córdoba suspende clases en 27 municipios por emergencia Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: