Hacienda Támesis es entregada a familias campesinas afectadas por las inundaciones en Córdoba

En el marco de Misión Córdoba, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hizo entrega de la Hacienda Támesis, un predio que perteneció a Carlos Castaño y que hoy se convierte en refugio y respaldo para familias campesinas que enfrentan los efectos de la actual ola invernal en el departamento.

La entrega se realizó en articulación con la Unidad para las Víctimas, con el propósito de proteger a las comunidades rurales afectadas y garantizarles un lugar seguro mientras avanza la atención integral a la emergencia.

“Entonces se fortalece también un campamento humanitario que permita salvaguardar a las familias de Támesis que están afectadas por la ola invernal. Hacemos la entrega de estas instalaciones vamos a asegurar que aquí estén las mejores condiciones que en los albergues del municipio”, indicó Juan Felipe Harman Director de la Agencia Nacional de Tierras

La Hacienda Támesis está ubicada a siete kilómetros de Montería y se extiende a lo largo de 328 hectáreas, consideradas entre las más productivas de la región. El predio cuenta con una amplia infraestructura que incluye una casona principal, salones y zonas abiertas.

La Hacienda Támesis pasa así de ser un símbolo de despojo a convertirse en un espacio para la producción agrícola campesina, la protección del agua y la reconstrucción del tejido social en el territorio.

La Agencia Nacional de Tierras reiteró que continuará trabajando para que la tierra cumpla su función social y ambiental, especialmente en contextos de emergencia, donde la articulación institucional es clave para proteger la vida y garantizar dignidad a las comunidades rurales.