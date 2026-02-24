Soluciones W: 6.800 pares de botas de caucho serán entregadas a comunidades afectadas en Córdoba

Montería

A través de Soluciones W de Caracol Radio fueron gestionadas más de 6.000 pares de botas para familias que han resultado afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) transportó la donación hasta el centro de acopio de la ciudad de Montería.

Las entregas del importante material iniciaron el pasado 22 de febrero en el corregimiento Severá, zona rural de Cereté, Córdoba, donde aún persisten las inundaciones.

“Se distribuyeron 300 pares, complementando los kits de asistencia humanitaria de la UNGRD en el corregimiento de Severá, en Cereté. Aquí empezamos la distribución de estas botas impermeables que nos ha donado la empresa Plasticaucho a través de Soluciones W; quiero agradecer este esfuerzo (…) En total, son 6.800 pares y estamos priorizando a las personas más vulnerables para entregárselas”, expresó el director de la UNGRD.

Mientras, en Sarandelo, zona rural de Lorica, Córdoba, se entregaron más de 150 pares de botas a campesinos que trabajan junto con entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en la construcción de un jarillón para contener las aguas del río Sinú.

Testimonios en Sarandelo:

Caracol Radio acompañó los primeros recorridos en el departamento de Córdoba, donde los beneficiados expresaron agradecimiento en medio del difícil momento que enfrenta el territorio por el fenómeno climático que deja a más de 70.000 familias damnificadas en esta sección del país.

“Recibimos esto con mucho agradecimiento porque ya hemos tenido accidentes. Un compañero se machucó los dedos y tiene fracturas en varios dedos por no tener protección de nada. Hoy les agradecemos por regalarnos las boticas”, expresó uno de los beneficiados.

Mientras, Esteban Quiroz, manifestó que “es primera vez que recibimos una ayuda así y es mucha protección porque muchos compañeros ya tienen vejiga en los dedos con esos zapatos mojados todo el día. Les damos gracias por esta ayuda”.

Las botas, desde la talla 33 hasta la 44, están dirigidas a campesinos y familias que aún permanecen en zonas inundadas.