Se esperan lluvias superiores a lo normal entre marzo y abril en Cali

El IDEAM advierten sobre un régimen de lluvias ligeramente por encima de lo normal.

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, advirtió que se esperan lluvias superiores a lo normal entre marzo y abril, lo que ha llevado a desplegar cuadrillas y equipos Vactor de última tecnología en todas las comunas.

Diariamente se retiran entre 100 y 120 toneladas de basura de los canales y sumideros, lo que representa la principal amenaza de inundación para la ciudad.

Se ha priorizado la limpieza del Canal Oriental por ser la estructura más impactada por la mala disposición de residuos sólidos y escombros.

Debido a la ubicación geográfica y la influencia directa de la climatología del Pacífico, se espera que las precipitaciones más intensas se concentren entre marzo y abril, razón por la cual la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado ha desplegado la totalidad de su capacidad operativa para mitigar riesgos de inundaciones.

Este despliegue incluye jornadas diarias intensas de limpieza en canales, sumideros, desarenadores y estructuras de separación, con un énfasis especial en puntos críticos como el Canal Oriental, que históricamente ha sido el más afectado por la indebida disposición de basuras.

Para garantizar la efectividad de estas labores, Emcali combina el esfuerzo de sus cuadrillas de limpieza manual con la potencia de los nuevos equipos Vactor de última tecnología, los cuales permiten succionar desechos pesados en todas las comunas y dejar el sistema libre de obstáculos para el tránsito normal de las aguas residuales y pluviales.

Sin embargo, la efectividad de estas acciones se enfrenta a una realidad preocupante: Emcali recolecta diariamente entre 100 y 120 toneladas de residuos sólidos que son arrojados de forma irresponsable al sistema de drenaje.

Para evitar emergencias, la entidad hace un llamado a la comunidad para que evite arrojar basuras a las vías, no utilice los canales como depósitos de escombros y respete estrictamente los horarios de recolección, evitando que las bolsas sean arrastradas por el agua hacia las alcantarillas.