EMCALI informa que garantiza el servicio de acueducto al sur de Cali

Cali, Valle del Cauca

Empresas municipales de Cali aclara que el servicio del acueducto está garantizado y que la estación de bombeo ubicada en Bochalema tiene más capacidad, de la que se necesita en este momento, en la zona de expansión.

La estación tiene un funcionamiento automatizado y se abastece de la planta de Río Cauca, fue la respuesta de EMCALI ante denuncias, especialmente de la concejal María del Carmen Londoño que, afirma que la estación de Bochalema está siendo operada manualmente por el personal de vigilancia y que hay riesgo que gran parte de la población caleña se quede sin el suministro de agua potable.

El ingeniero Jorge Alarcón jefe de mantenimiento de planta, contó que el año pasado la zona de Bochalema sufrió un desabastecimiento por el daño de equipos en la estación de bombeo, pero la empresa se comprometió a mejorar las condiciones y donde solo había una bomba haciendo el trabajo, ahora hay cinco lo que garantiza una capacidad de bombear 400 litros por segundo, sin embargo, la demanda de Bochalema y Ciudad Pacifico es de 130 litros por segundo.

La estación funciona de forma automática y por ello no necesita que alguien la opere manualmente, cuando la presión se cae, ella se apaga sola y cuando la presión se recupera se inicia sola, resaltó el jefe de mantenimiento de planta.

“Esta planta funciona de forma autónoma, solamente tenemos un vigilante que se encarga de la seguridad de las instalaciones, pero la planta prende y apaga de forma automática. Tenemos un sistema SCADA, interno de la planta, donde se controlan las variables de presión de succión, presión de descarga para poder controlar y garantizar el servicio a la ciudad”, especificó el ingeniero Alarcón.

Según los funcionarios encargados, la única posibilidad de falla en el bombeo es que se presente alguna dificultad en el bombeo desde la Planta de Río Cali, pero hay variables que se pueden manejar de forma remota.

Por su parte, el ingeniero John Alexander Guapucal técnico en mantenimiento asegura que el sistema SCADA (supervisión, control y adquisición de datos), permite monitorear de forma remota y controlar la estación que funciona al 100% de forma automática.

“Tenemos una operación de manera automática local en la estación, pero si deseamos, también desde un botón, podemos manipular y verificar toda la operación automática desde el Centro de Control Maestro. Tenemos vigilancia 24/7”, dijo el ingeniero Guapucal.