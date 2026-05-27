Encapuchados atentaron en Cali contra agentes de tránsito con bombas incendiarias

El ataque habría sido cometido por encapuchados que, presuntamente, salieron del interior de la Universidad del Valle. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

Cali

Tres bombas incendiarias fueron lanzadas contra un grupo de agentes de la Secretaría de Movilidad de Cali, cuando se encontraban en inmediaciones de la Universidad del Valle realizando operativos de control.

El ataque habría sido cometido por encapuchados que, presuntamente, salieron del interior de la institución y luego regresaron al campus universitario.

En este mismo sector, en la calle 16 con carrera 95, otro grupo de encapuchados quemó en septiembre pasado dos tractomulas que esperaban ingresar a la multinacional Coca-Cola, ubicada frente a la Universidad del Valle.

Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, informó que en este nuevo ataque contra agentes de tránsito no hubo personas lesionadas, ya que los funcionarios lograron escapar del atentado.