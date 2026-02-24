Hable con elPrograma

Vecinos de B/gde y Castillogrande acudieron a socialización de proyecto para prevenir inundaciones

Se trata de la polémica iniciativa que generó pronunciamiento del mandatario Gustavo Petro por el cobro de valorización

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Turismo, inició la socialización del Proyecto 4 en 1 para la construcción de obras de prevención y control de inundaciones en los barrios Bocagrande y Castillogrande.

En la reunión, el consorcio contratista, la secretaria de Turismo, Teremar Londoño, y el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, presentaron el alcance de las obras y respondieron a las inquietudes de los residentes.

“Estamos muy complacidos con la socialización de este proyecto 4 en 1, que por fin va a dar una solución a las inundaciones en este sector de la ciudad”, expresó Andrés Rico, presidente de la junta de acción comunal de Bocagrande.

La Alcaldía de Cartagena continuará realizando mesas de trabajo con temáticas especiales para abordar diferentes componentes de la obra y garantizar la participación ciudadana.

Próximamente se realizarán nuevas reuniones para seguir avanzando en la implementación de este importante proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bocagrande y Castillogrande.

