Autoridades anuncian blindaje del Valle del Cauca ante presuntos riesgos terroristas por elecciones

Ante las alertas sobre posibles hechos violentos durante las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, las autoridades del Valle del Cauca activaron un plan especial de seguridad con más de 10.000 uniformados desplegados y refuerzos extraordinarios en Cali y Jamundí.

La estrategia incluye dos puestos de mando unificado que operarán desde Cali y Buga para monitorear en tiempo real cualquier alteración del orden público durante la jornada electoral.

Aunque reconocieron preocupaciones de seguridad en algunos sectores del departamento, las autoridades descartaron el traslado de puestos de votación y aseguraron que existen garantías para el desarrollo de los comicios.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmó que no se recibieron solicitudes formales para mover mesas de votación, incluso en municipios sensibles como Jamundí.

Uno de los mayores refuerzos se concentrará en Cali, donde llegarán más de 750 policías adicionales ante las alertas sobre posibles acciones violentas y eventuales alteraciones del orden público.

“Tenemos las capacidades institucionales y hemos analizado diferentes situaciones frente a cualquier alteración”, aseguró el general Herbert Benavides.

Por su parte, la general Sandra Liliana Rodríguez, indicó que la Policía tendrá cobertura en más del 90% de los puestos urbanos del departamento, mientras Ejército y Armada reforzarán la vigilancia en zonas rurales.

Las autoridades insistieron en que, pese a las alertas y amenazas que han circulado en los últimos días, el objetivo es garantizar una “fiesta democrática” para los cerca de 3,8 millones de ciudadanos habilitados para votar en el Valle del Cauca.