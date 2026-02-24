Estas son las razones por las que docentes de Bogotá harán paro de 24 horas el próximo 12 de marzo

Paro nacional de los maestros de la ADE. Fotos: Getty Images, Colprensa y ADE.

Este martes, 24 de febrero, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), anunció que harán un paro de profesores el próximo jueves, 12 de febrero.

Por medio de un comunicado, la ADE explicó las varias razones que llevaron a que la dirección de ese sindicato tomara la decisión.

¿Cuánto durará el paro de maestros el 12 de marzo?

El ‘Gran Paro Distrital’, como lo llamaron, tendrá una duración de 24 horas. Aunque todavía no han anunciado oficialmente los puntos de concentración y las horas, se tiene conocimiento de que la acción anunciada por el sindicato de educadores durará un día.

¿Quiénes están convocados al paro, a parte de los profesores?

La ADE anunció en la misma misiva que este paro convoca a “docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo, estudiantes, madres, padres y acudientes” para, según dijeron, “ defender la escuela pública y a exigir respuestas verificables de la Secretaría de Educación de Bogotá ”.

“Esto busca que Bogotá escuche a sus comunidades educativas: sin garantías, sin autonomía institucional, sin estabilidad y sin condiciones dignas no hay educación pública que se sostenga”, agregaron sobre los objetivos que tiene adelantar esta jornada de paro distrital.

¿Cuáles son las razones que llevaron a la ADE a tomar la decisión de hacer un paro distrital de educadores el 12 de marzo?

Choques con la Secretaría de Educación

Pues bien, el sindicato explicó que esta jornada de paro es en respuesta a la Secretaría de Educación de Bogotá que, por una orientación, “está debilitando la educación pública y deteriorando las condiciones reales para enseñar y aprender“.

Manejos de la Secretaría de Educación

Según advirtieron, “en los colegios oficiales se está imponiendo una forma de gestión centrada en el control laboral, el aumento de exigencias administrativas y decisiones que desconocen la vida institucional. Se presiona a las comunidades educativas con más reportes, más trámites y más restricciones, mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y el mejoramiento institucional”.

Agregaron que esos recortes de espacios hacen referencia a cierres de ciclos de escolaridad inicial como los servicios de prejardín y jardín, que “es un retroceso que golpea a la primera infancia y amplía la desigualdad, porque interrumpe trayectorias educativas y reduce oportunidades desde el comienzo”.

Presunto desconocimiento y estigmatización de la ADE por parte de la Secretaría de Educación

Por otro lado, Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE, también explicó que este es un paro en donde se le “exigirá a la Secretaría de Educación que respete” a la organización sindical que ella misma representa.

“Que no la sigan estigmatizando como todo el tiempo lo ha hecho la señora Isabel Segovia (secretaria de Educación saliente) al salir por todos los medios en tono amenazante, con una forma displicente y de desconocimiento de nuestra organización sindical y del magisterio de Bogotá ”, dijo.

“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos de Bogotá”

La cabeza de la ADE concluyó diciendo que “el 12 de marzo todos y todas a las calles”.

"Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales porque nos vamos a parar duro porque la situación de Bogotá no da más”, sentenció.

Esto dijo Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE

Vea el comunicado oficial de la ADE explicando sus razones del paro: