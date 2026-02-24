Los anuncios de paro no tienen justificación: secretaria de Educación de Bogotá

La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia cuestionó el anuncio de paro por parte del sindicato de maestros el próximo 12 de marzo. La alta funcionaria aseguró que este tipo de decisiones afecta directamente en la calidad educativa en los estudiantes de la capital.

“La educación pública no se defiende vulnerando el tiempo escolar de las niñas, los niños y los jóvenes. La suspensión de clases incrementa las brechas educativas y afecta la trayectoria de las y los estudiantes”, dijo Isabel Segovia, secretaria de Educación.

Así mismo, Segovia desmintió las justificaciones de los maestros para salir a las calles en una nueva jornada de manifestaciones.

“No se está desmontando los grados ni privatizando el servicio de jardín y prejardín. Por el contrario, se están consolidando, ampliando los horarios de atención y mejorando la calidad de la atención integral a la primera infancia. Segundo, no se está disminuyendo el número de orientadores. Eso es una gran mentira. Por el contrario, incorporamos 277 nuevos orientadores para un total de 1,750, llegando por primera vez a todos los colegios del distrito. Mientras que el país tiene un orientador por cada 1,300 estudiantes, en Bogotá tenemos uno por cada 350”, agregó.

De igual forma, la secretaria de refirió a las decisiones del Ministerio de Educación sobre la presencialidad de los maestros.

“(…) Estamos en conversaciones con los rectores para definir la modalidad. Así que esto tampoco es motivo. Respetamos y reconocemos el derecho a la movilización”, añadió.

Finalmente, Segovia hizo un llamado para garantizar la normalidad escolar e hizo advertencias a quienes no cumplan con su horario laboral.

“Quienes decidan salir a marchar durante la jornada escolar deberán cumplir con lo establecido en el acuerdo suscrito en septiembre del año pasado y tendrán que reponer la jornada el sábado 14 de marzo. A quien no cumpla con esta reposición se le aplicarán las medidas administrativas correspondientes. El tiempo de las niñas y los niños de Bogotá no se negocia”, concluyó.