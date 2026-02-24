Hable con elPrograma

Próximo 12 de marzo habrá paro distrital de educadores de 24 horas en Bogotá 

El paro del 12 de marzo convoca a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo, estudiantes y padres de familia.

Educators protest the implementation of the single school day, the education policy for the disabled and the management of contracts by Bogota's Secretary of Education on March 29, 2023. (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación informó que el próximo 12 de marzo liderarán un nuevo paro de educadores en la capital del país.

“Esta decisión es una respuesta política y colectiva frente a una orientación de la Secretaría de Educación del Distrito que está debilitando la educación pública y deteriorando las condiciones reales para enseñar y aprender”, dice el comunicado.

Y agregaron que, “en los colegios oficiales se está imponiendo una forma de gestión centrada en el control laboral, el aumento de exigencias administrativas y decisiones que desconocen la vida institucional. Se presiona a las comunidades educativas con más reportes, más trámites y más restricciones, mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y el mejoramiento institucional”.

De igual forma, aseguran que habrá cierres en los servicios de prejardín y jardín “es un retroceso que golpea a la primera infancia y amplía la desigualdad, porque interrumpe trayectorias educativas y reduce oportunidades desde el comienzo”.

También, aseguraron que hay inestabilidad en las condiciones laborales de los maestros que impide el desarrollo de diferentes procesos.

Periodista egresada de la Universidad del Rosario.

