Próximo 12 de marzo habrá paro distrital de educadores de 24 horas en Bogotá 

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación informó que el próximo 12 de marzo liderarán un nuevo paro de educadores en la capital del país.

“Esta decisión es una respuesta política y colectiva frente a una orientación de la Secretaría de Educación del Distrito que está debilitando la educación pública y deteriorando las condiciones reales para enseñar y aprender”, dice el comunicado.

Puede leer: Más de un año sin clases: el costo de los paros de maestros en Bogotá

Y agregaron que, “en los colegios oficiales se está imponiendo una forma de gestión centrada en el control laboral, el aumento de exigencias administrativas y decisiones que desconocen la vida institucional. Se presiona a las comunidades educativas con más reportes, más trámites y más restricciones, mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y el mejoramiento institucional”.

Le puede interesar: Más de 34.600 docentes presentaron prueba de ascenso: ¿Qué significa para el país?

De igual forma, aseguran que habrá cierres en los servicios de prejardín y jardín “es un retroceso que golpea a la primera infancia y amplía la desigualdad, porque interrumpe trayectorias educativas y reduce oportunidades desde el comienzo”.

También, aseguraron que hay inestabilidad en las condiciones laborales de los maestros que impide el desarrollo de diferentes procesos.