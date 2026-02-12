Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 feb 2026 Actualizado 18:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Alcalde Galán anuncia cambio en la Secretaría de Educación: sale Isabel Segovia

Julia Rubiano, actual subsecretaria de Calidad y Pertinencia asume a partir de marzo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció que, tras dos años de gestión al frente a la Secretaría de Educación, Isabel Segovia se retira del cargo y a partir de marzo asumirá como secretaria Julia Rubiano, quien venía desempeñándose como subsecretaria de Calidad y Pertinencia.

Segovia impulsó al sistema educativo logrando tanto el respeto y cuidado del tiempo escolar como resultados positivos en los aprendizajes de los estudiantes.

Así mismo, Galán destacó la experiencia de Julia Rubiano en materia de educación, su énfasis en calidad y el gran reto que asume de continuar en la ruta trazada en Bogotá para garantizar de forma efectiva el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

Julia Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Durante más de 15 años ha liderado proyectos y programas dentro del sector público, privado y de cooperación internacional. En todos ellos, su trabajo ha estado orientado a diseñar, implementar y acompañar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa a través de la colaboración con docentes y directivos en diferentes regiones del país.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir