Alcalde Galán anuncia cambio en la Secretaría de Educación: sale Isabel Segovia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció que, tras dos años de gestión al frente a la Secretaría de Educación, Isabel Segovia se retira del cargo y a partir de marzo asumirá como secretaria Julia Rubiano, quien venía desempeñándose como subsecretaria de Calidad y Pertinencia.

Segovia impulsó al sistema educativo logrando tanto el respeto y cuidado del tiempo escolar como resultados positivos en los aprendizajes de los estudiantes.

Así mismo, Galán destacó la experiencia de Julia Rubiano en materia de educación, su énfasis en calidad y el gran reto que asume de continuar en la ruta trazada en Bogotá para garantizar de forma efectiva el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

Julia Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Durante más de 15 años ha liderado proyectos y programas dentro del sector público, privado y de cooperación internacional. En todos ellos, su trabajo ha estado orientado a diseñar, implementar y acompañar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa a través de la colaboración con docentes y directivos en diferentes regiones del país.