MinEducación abre buzón nacional para denunciar presiones políticas en colegios y universidades

El Ministerio de Educación anunció la apertura de un buzón nacional para recibir denuncias por presunta coacción política y prácticas proselitistas en instituciones educativas públicas y privadas del país.

La medida permitirá reportar situaciones como presión a estudiantes para asistir a eventos políticos, uso de sedes educativas para promover campañas electorales o presunto financiamiento irregular con recursos institucionales.

Las denuncias podrán enviarse al correo oficial, suministrado por el ministerio (educacionsinpolitiqueria@mineducacion.gov.co) e incluir fotografías, videos, documentos o testimonios que respalden los hechos. Según informó la cartera, los reportes serán tratados bajo criterios de confidencialidad y remitidos a las autoridades competentes para las verificaciones y actuaciones administrativas o disciplinarias correspondientes.

La decisión se conoce días después de que el Ministerio activara inspección y vigilancia en instituciones del Tolima tras denuncias por presunto uso electoral. En ese caso, se anunciaron visitas administrativas al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), al Conservatorio del Tolima y de manera preventiva a la Universidad de Ibagué.

Aunque el nuevo buzón tiene alcance nacional y no responde exclusivamente a un caso puntual, sí se da en un contexto de creciente preocupación por la posible instrumentalización de espacios académicos en medio del calendario preelectoral.

Neutralidad institucional y control

La entidad recordó que las instituciones educativas deben garantizar neutralidad política y proteger la libertad de participación de los estudiantes, sin presiones ni direccionamientos.

Lo anterior se enmarca en las funciones de inspección y vigilancia de la cartera, que puede iniciar procesos administrativos cuando se detecten irregularidades en el uso de infraestructura o recursos públicos.

Con esta herramienta, la entidad busca centralizar la recepción de denuncias y fortalecer los mecanismos de control frente a eventuales prácticas proselitistas dentro de establecimientos educativos.