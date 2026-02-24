“Voy a votar por Roy Barreras”: Fabio Arias ratifica respaldo de la CUT a la consulta

En medio del debate entre los candidatos al Senado, Fabio Arias, del Frente Amplio Unitario, y el empresario Mario Hernández, del Centro Democrático, en los micrófonos de Caracol Radio, se confirmó el respaldo de Arias al candidato presidencial Roy Barreras.

Cuando se le preguntó si votará la consulta o si, se adherirá a la orden del presidente Petro, y no participará aseguró: “Sí, voy a votar la consulta. Por supuesto que sí.”

Y confirmó públicamente su voto: “Voy a votar por Roy, Es una decisión que tengo”. Pero aseguró que en algún momento Roy Barreras e Iván Cepeda se van a tener que unir. “Se tienen que unificar, y si no perdemos”, dijo.

Incluso anticipó lo que, a su juicio, debería ocurrir tras la consulta: “El 9 de marzo se deben sentar tanto Cepeda como Roy, que creo que Roy es el que va a ganar la consulta del Frente por la Vida, y se deberán poner de acuerdo.”

Y advirtió: “Le reclamaré a ambos esa necesidad política que tenemos, el progresismo, de ir a la primera vuelta de manera unificada. Y si no, nos pueden desbancar nuevamente los del Centro Democrático.”

Este llamado se hace en medio de la división de los sindicatos, entre apoyar a Iván Cepeda o a Roy Barreras para la presidencia.

Recientemente, Roy Barreras recibió el respaldo de sectores de la Central Unitaria de Trabajadores, y con esto sumó el apoyo de uno de los principales sindicatos del país. Mientras tanto, Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, recibió el apoyo de otros 900 dirigentes sindicales a su campaña.